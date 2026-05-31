El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo 31 de mayo una jornada marcada por condiciones estables en todo el territorio sanjuanino. Los termómetros marcarán un ascenso gradual durante las próximas horas, alcanzando una temperatura máxima de 20°C durante la tarde, mientras que la mínima registrada fue de 7°C.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones (0%) en ninguna de las franjas horarias. En cuanto al viento, el mismo tendrá una intensidad leve, oscilando entre los 7 y 12 km/h, con dirección predominante del sector noreste por la mañana y tarde, rotando al sur hacia la noche.

Pronóstico extendido: qué esperar para el inicio de semana

Si bien el domingo se presenta con un clima templado, el pronóstico extendido indica un leve descenso en las temperaturas máximas para los próximos días. El lunes la máxima descenderá a los 19°C y mantendrá la tendencia también el martes. En tanto que el miércoles se espera el registro más bajo de la seguidilla, llegando a una máxima de 18°C y una mínima de 8°C.

Durante el inicio de la semana, el cielo sanjuanino se presentará mayormente nublado, lo que podría generar una sensación térmica más fresca hacia las primeras horas de la mañana y el cierre de la jornada. Se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias ante este leve descenso térmico que se consolidará a mitad de semana.