La consagración del Paris Saint-Germain (PSG) en la Champions League se transformó rápidamente en una pesadilla para la capital francesa. Lo que debía ser una noche de celebración masiva terminó marcada por graves incidentes, disturbios violentos y una cifra trágica: un joven de 24 años perdió la vida en medio del caos.

Según confirmaron las autoridades de la Fiscalía de París, la víctima fatal circulaba en su motocicleta cuando, durante la noche del sábado, colisionó contra bloques de hormigón en una salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

El Ministerio del Interior detalló un despliegue policial masivo que terminó con 780 detenidos, de los cuales 457 permanecen bajo custodia. Esta cifra supone un incremento del 32% respecto a eventos similares registrados el año anterior. Además, la violencia dejó un saldo de 219 personas lesionadas, ocho de ellas de gravedad, sumado a 57 efectivos policiales heridos en el cumplimiento de sus funciones.

Entre los episodios más aberrantes, las fuerzas de seguridad informaron sobre el atropello deliberado a varias personas en una terraza del distrito X de París, hecho que dejó a dos víctimas, una de las cuales se encuentra en estado crítico.

La escalada de violencia no fue espontánea. Desde la previa de la final en Budapest, diversos grupos de hinchas habrían acordado encuentros violentos mediante enfrentamientos armados con bengalas y proyectiles antes del duelo contra el Arsenal. A pesar de que miles de efectivos fueron destinados a tareas de prevención, la situación superó los controles, transformando la gloria deportiva del PSG en una jornada de luto y caos en las calles parisinas.