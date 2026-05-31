La crisis diplomática y militar en el estrecho de Ormuz alcanzó un nuevo punto de ebullición este domingo. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció oficialmente haber derribado un dron militar estadounidense MQ-1, alegando que la aeronave había vulnerado el espacio aéreo de la República Islámica con intenciones de realizar una "operación hostil".

Según la agencia estatal Tasnim, el cuerpo de élite iraní detectó el aparato en horas de la madrugada mientras sobrevolaba sus aguas territoriales. En el documento emitido, las autoridades militares precisaron que el dron fue "alcanzado por los modernos misiles de defensa antiaérea" de la fuerza, en un claro mensaje de advertencia hacia la presencia de Washington en la zona.

Este incidente no es aislado. Ocurre apenas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmara una acción militar contra el buque mercante M/V Lian Star. Según Washington, la nave intentaba acceder a un puerto iraní desoyendo más de veinte advertencias, lo que derivó en disparos contra su sala de máquinas, dejándolo fuera de servicio en aguas internacionales.

El estrecho de Ormuz se ha consolidado como el epicentro del conflicto, siendo una ruta vital por donde transitaba el 20% del petróleo y gas mundial antes de las hostilidades. La tensión se ha disparado desde mediados de abril, cuando EE.UU. impuso un estricto cerco a los puertos iraníes, respuesta directa a las intenciones de Teherán de cobrar "tasas de navegación" en este paso estratégico.

Mientras las maniobras militares se multiplican en el Golfo de Omán, tanto Irán como Estados Unidos mantienen canales abiertos de negociación, bajo la mediación de Pakistán, en un esfuerzo diplomático contrarreloj para intentar frenar la escalada bélica y lograr el desbloqueo de esta arteria marítima fundamental para la economía global.