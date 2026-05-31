La Selección Argentina puso primera y ya se encuentra en viaje rumbo a Estados Unidos para afrontar la preparación final de cara al Mundial. Durante la madrugada, el grueso de la delegación, incluyendo al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y el staff completo de la AFA, partió desde el predio "Lionel Messi" en Ezeiza con destino a Kansas City, la sede elegida como búnker para el estreno ante Argelia, el próximo 16 de junio.

Entre los 18 futbolistas que despegaron desde Ezeiza se encuentran figuras de peso y nuevas apuestas: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes (quien se recupera de un desgarro).

A ellos se sumaron juveniles citados como "sparrings" y para los amistosos, tales como Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando y Simón Escobar. Además, viajaron Nicolás Capaldo y Agustín Giay bajo observación especial por la evolución física de Montiel.

El plantel se completará en suelo estadounidense con el resto de las figuras que militan en el exterior. Lionel Messi liderará el grupo de los que se incorporarán directo en EE.UU., junto a Rodrigo De Paul, Dibu Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Lautaro Martínez.

La AFA ha diseñado un plan de logística integral. El plantel se alojará en el Hotel Origin y entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, predio del Sporting Kansas City, destacado por su tecnología de punta y comodidades de primer nivel. "Kansas City es el sitio ideal para la competencia", destacaron desde la Asociación.

Hoja de ruta mundialista

Tras la adaptación inicial, el lunes 1 de junio comenzarán los trabajos oficiales. La agenda argentina incluye dos amistosos clave. El sábado 6 de junio ante Honduras en Texas y el martes 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Finalmente, el 10 de junio el equipo regresará a Kansas para enfocarse en el debut ante Argelia (16 de junio), seguido por los duelos ante Austria (22 de junio) y el cierre de la fase de grupos frente a Jordania (27 de junio). La ilusión argentina ya está en el aire.