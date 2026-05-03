El Papa León XIV expresó este domingo su preocupación por los ataques contra periodistas y medios de comunicación en distintas partes del mundo. Lo hizo en el marco de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, impulsada por la UNESCO cada 3 de mayo.

Durante su mensaje posterior al rezo del Regina Caeli en el Vaticano, el Pontífice afirmó que el derecho a informar atraviesa vulneraciones abiertas y encubiertas en varios países y reclamó garantías concretas para el ejercicio del periodismo.

Además, recordó a periodistas asesinados mientras realizaban coberturas en contextos de guerra, violencia o tensión política. Según expresó, esas muertes representan un llamado a defender la verdad y el acceso a la información.

León XIV sostuvo que la libertad de expresión es un derecho esencial y advirtió sobre agresiones constantes contra trabajadores de prensa. También puso el foco en reporteros que desarrollan su tarea en zonas de conflicto armado y escenarios de alta exposición.

La declaración se produjo en un contexto de preocupación internacional por el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo. Informes recientes de organismos especializados señalaron un aumento de ataques, presiones económicas y restricciones institucionales contra medios y comunicadores.

Entre ellos, Reporteros Sin Fronteras advirtió que más de la mitad de los países atraviesan situaciones graves o críticas en materia de libertad de prensa. El organismo también alertó sobre campañas de deslegitimación y limitaciones al acceso a la información pública.

En América Latina, los reportes muestran distintos niveles de impacto. Mientras algunos países registran hechos de violencia directa contra periodistas, otros enfrentan conflictos vinculados a restricciones institucionales y tensiones con gobiernos.

En el caso argentino, Reporteros Sin Fronteras ubicó al país en el puesto 98 del ranking mundial de libertad de prensa, con una caída de 11 posiciones respecto del año anterior.

El informe vinculó ese retroceso con episodios de violencia durante coberturas y con mayores niveles de hostilidad hacia el periodismo. Además, el Foro de Periodismo Argentino informó que durante 2025 se registraron 278 ataques contra la prensa, la cifra más alta de los últimos 18 años.

El escenario local también estuvo marcado por la polémica tras el cierre temporal de la sala de prensa de la Casa Rosada. La medida generó cuestionamientos de organizaciones periodísticas y dirigentes políticos, que plantearon preocupación por el acceso a las fuentes oficiales.

Días después, el Gobierno nacional resolvió reabrir el espacio y retomar las conferencias encabezadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En su mensaje, el Papa también pidió rezar por la paz y encomendó la situación mundial a la Virgen María. Además, reconoció el trabajo de organizaciones que acompañan a víctimas de abusos y trabajan en tareas de prevención en distintos países.