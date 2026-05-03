Canapino, Chapur y Santero mandaron en las series de la Clase 3 en el Villicum

El Circuito San Juan Villicum es testigo de un cierre de fin de semana espectacular para el automovilismo nacional. En el marco del Gran Premio San Juan Gobierno - Copa Banco San Juan, la Clase 3 del Turismo Nacional definió sus grillas de partida tras tres series cargadas de adrenalina y maniobras al límite.

En la primera batería, Agustín Canapino dio el golpe de entrada. El piloto del Salvita Racing fue más efectivo en la largada que Leonel Pernía, quien partía desde la pole, y logró sostener el liderazgo hasta la bandera a cuadros. Pese a los intentos del bicampeón por recuperar la punta, el "Titán" neutralizó cada ataque, dejando a Facundo Ardusso en la tercera posición.

Santero y una lucha mano a mano

La segunda serie fue para el actual campeón, Julián Santero. A bordo del Volkswagen Virtus, el mendocino protagonizó un duelo épico con el uruguayo Mauricio Lambiris. Ambos intercambiaron la posición de privilegio en reiteradas ocasiones, pero finalmente Santero prevaleció, logrando su segundo triunfo en series con este modelo estrenado recientemente.

Chapur, el más contundente

La última batería de la mañana fue un monólogo de Facundo Chapur. El cordobés aprovechó la disputa que se generó a sus espaldas para escaparse con el Honda Civic, logrando una diferencia abismal de más de 9 segundos sobre Jonatan Castellano. Gracias al ritmo impuesto, su serie fue determinante para el ordenamiento de la grilla final.

Todo listo para la final

Con estos resultados, la final en El Villicum promete ser para el recuerdo. La primera fila estará conformada por dos pesos pesados: Agustín Canapino, Facundo Chapur y Julián Santero, quienes buscarán la gloria en suelo sanjuanino en la final de la Clase 3 sobre las 14.