Cada 3 de mayo, las cocinas de todo el país se llenan de ese aroma inconfundible que nos remite a la infancia y a las reuniones familiares. En la Argentina se celebra el Día de la Milanesa, una fecha que nació en 2011 gracias a una movida impulsada por fanáticos en Facebook y que actualmente ya es una tradición inamovible del calendario gastronómico.

Aunque el 3 de mayo es un símbolo nacional, su raíz está en Milán, Italia. Allí nació la cotoletta alla milanese, una costeleta de ternera con hueso, rebozada y frita en manteca. Con la gran ola inmigratoria de finales del siglo XIX, la receta desembarcó en estas tierras, donde se adaptó al paladar criollo: se hizo más fina, sin hueso, y se convirtió en la "milanga" que todos conocemos.

El secreto de una buena milanesa

Para los sanjuaninos, no hay debate: una buena milanesa se define por el corte de carne. Los especialistas coinciden en que los cortes ideales para lograr esa textura tierna y jugosa son:

Nalga: La favorita por su terneza y tamaño.

Bola de lomo: Muy jugosa y de cocción rápida.

Peceto: Para quienes prefieren una versión más magra y delicada.

Cuadrada: Una opción rendidora y sabrosa.

Paso a paso: la receta clásica

Si vas a celebrar este día en casa, tomá nota de los básicos para que te salgan perfectas:

El menjunje: Batí huevos con sal, pimienta, perejil y ajo picado. Un toque de mostaza en la mezcla le da el sabor diferencial de bodegón.

El marinado: Dejá la carne reposar en la mezcla de huevo al menos unos minutos (si es una hora, mejor) para que absorba todo el sabor.

El rebozado: Usá pan rallado de buena calidad y presioná fuerte para que no se despegue durante la cocción.

La cocción: Si las hacés fritas, el aceite debe estar caliente pero no humeante. Si es al horno, una placa bien aceitada y fuego fuerte garantizan el dorado perfecto.

Ya sea a la napolitana, a caballo o con el clásico puré de papas, la milanesa es mucho más que una comida; es parte de nuestra identidad y hoy, más que nunca, se merece su homenaje en cada plato.