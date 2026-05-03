El Circuito San Juan Villicum fue el escenario de una exhibición de manejo por parte de Exequiel Bastidas. El piloto entrerriano, a bordo del Toyota Yaris del equipo Ale Bucci Racing, se quedó con una victoria categórica en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional, válida por la cuarta fecha del calendario.

Desde el inicio de la competencia, Bastidas impuso un ritmo demoledor que le permitió liderar de punta a punta. Pese a las exigencias del trazado sanjuanino y los intentos de sus perseguidores, el volante del Toyota no cometió errores y sentenció un triunfo que lo posiciona de manera inmejorable en la lucha por el título.

Podio multimarca y lucha por el certamen

Detrás del ganador, la lucha fue incesante. Tomás Vitar, actual líder del campeonato con su Nissan March, logró un sólido segundo puesto que le permite estirar la ventaja en la cima de la tabla. El podio lo completó Francisco Coltrinari, con el Peugeot 208, cerrando un "1-2-3" de diferentes marcas que demuestra la paridad actual de la categoría.

Con este resultado, Bastidas suma puntos de oro y se mete de lleno en la conversación importante del certamen, aprovechando el potencial de un auto que se adaptó a la perfección a las condiciones de la pista en Albardón.

Lo que viene

Tras el paso por San Juan, el Turismo Nacional ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso. La quinta fecha del calendario se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde la Clase 2 buscará seguir brindando el espectáculo que hoy disfrutaron los sanjuaninos.

Posiciones finales