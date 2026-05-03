El ciclismo sanjuanino sumó este domingo un nuevo hito internacional. Delfina Dibella, con apenas 19 años, se convirtió en la primera ciclista argentina en la historia en competir en La Vuelta a España Femenina, una de las "tres grandes" del calendario mundial. La joven oriunda de la provincia completó la primera etapa de la edición 2026, luciendo los colores del equipo italiano Vini Fantini–BEPINK.

La jornada inaugural cubrió 113,9 kilómetros entre las localidades de Marín y Salvaterra de Miño, en la provincia de Pontevedra. En un final electrizante, la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) se quedó con la victoria al esprint y se enfundó la primera camiseta de líder.

"Es una locura lo rápido que corren"

Delfina logró cruzar la meta en el puesto 119, marcando un tiempo de 3h 09' 26'', quedando a 15' 36'' de la punta. Tras el esfuerzo, la sanjuanina no ocultó su emoción y el asombro por el nivel del pelotón europeo. "Es una locura, es una locura lo rápido que corren todas", expresó la pedalera en contacto con los medios tras bajar de la bicicleta.

Pese a la dureza del terreno y el ritmo vertiginoso, Dibella hizo un balance positivo de su estreno en las grandes ligas: "Estoy feliz de haber podido terminar. Aprendí mucho", cerró con satisfacción, consciente de que cada kilómetro en las rutas españolas suma una experiencia invaluable para su proyección profesional.

Lo que viene: segunda etapa

La actividad para la sanjuanina continuará este lunes 4 de mayo. La segunda etapa de La Vuelta Femenina 2026 unirá Lobios con San Cibrao das Viñas. Será un recorrido ondulado de 109,8 kilómetros que pondrá a prueba nuevamente la resistencia del equipo Vini Fantini y la capacidad de recuperación de la joven embajadora del deporte local.

Clasificación Etapa 1 - Sanjuanina

Ciclista: Delfina Dibella (Vini Fantini-BEPINK)

Puesto: 119°

Tiempo: 03h 09' 26'' (+15' 36'')