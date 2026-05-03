Inclinar la cabeza es, quizás, uno de los gestos más carismáticos de los perros. Ante una palabra conocida o un tono de voz familiar, nuestras mascotas suelen realizar este movimiento que siempre interpretamos como una señal de atención. Sin embargo, la ciencia ha descubierto que detrás de esta acción se esconde un proceso mucho más profundo que la simple ternura.

Estudios recientes realizados por especialistas en comportamiento animal indican que este gesto está directamente relacionado con la forma en que los perros procesan el lenguaje humano y cómo interpretan la información que reciben de sus dueños.

Procesamiento cerebral y lateralización

La investigación, basada en registros audiovisuales y evaluaciones neurológicas, demostró que el cerebro canino posee una lateralización similar a la de los humanos. Esto significa que tienen funciones diferenciadas entre sus hemisferios.

Palabras conocidas: Cuando el perro identifica un comando o nombre familiar, se activan áreas específicas que suelen traducirse en un movimiento de la cabeza hacia un lado determinado.

Sonidos desconocidos: Si la palabra es nueva, aunque el tono sea el habitual, la respuesta cerebral cambia, mostrando un esfuerzo activo por comprender.

Atención y evolución

Además del lenguaje, los expertos consideran que inclinar la cabeza es una forma de reenfocar la atención. Ante un estímulo relevante o inesperado, el animal ajusta su postura para captar mejor el sonido y la expresión visual del humano, intentando descifrar qué ocurre en su entorno.

Este comportamiento también tiene un fuerte componente evolutivo. Durante miles de años de domesticación, los perros desarrollaron gestos que fortalecen el vínculo afectivo con las personas. Aquellos animales que mostraban este tipo de reacciones lograban una mayor conexión con sus dueños, consolidando una relación entre especies que hoy la ciencia permite entender un poco mejor.