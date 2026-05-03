En una noche que parecía destinada a ser una fiesta para el Inter Miami, apareció un compatriota para arruinar los planes de Lionel Messi. En una nueva edición del "Clásico del Sol", el Orlando City logró una remontada histórica y venció por 4-3 a Las Garzas en el Nu Stadium, con una actuación descollante de Martín Ojeda.

El equipo capitaneado por Messi comenzó con todo y llegó a ponerse 3-0 arriba. El propio Leo marcó a los 33 minutos del primer tiempo, y todo indicaba que sería una goleada cómoda. Sin embargo, antes del descanso, el ex Godoy Cruz descontó para el local y encendió la mecha de la hazaña.

Un hat trick inolvidable

En el complemento, el argentino de 27 años sacó a relucir su mejor versión. Con un doblete en pocos minutos, Ojeda alcanzó el hat trick y puso la igualdad parcial, dejando atónita a la defensa de Miami. Finalmente, Tyrese Spicer selló el 4-3 definitivo para el delirio de la parcialidad de Florida.

Martín Ojeda no es un desconocido para el fútbol de nuestra región. Tras surgir en Ferro y tener un paso por Racing y Huracán, encontró su lugar en el mundo en Godoy Cruz. En el Tomba se transformó en figura absoluta, lo que le valió su transferencia a la MLS en 2023 por una cifra cercana a los 5 millones de dólares.

Los números del verdugo de Messi

Actualmente, Ojeda es el dueño de la camiseta número 10 en Orlando y una de las máximas figuras del certamen estadounidense. En su carrera ya suma 286 partidos, con 76 goles y 54 asistencias.

Su paso por los clubes:

Orlando City: 143 partidos y 40 goles.

Godoy Cruz: 97 partidos y 32 goles.

Racing: 18 partidos (formó parte del plantel campeón 2019).

Ferro: 16 partidos y 3 goles.

Huracán: 12 partidos y 1 gol.

Con esta victoria, el Orlando City de Ojeda se queda con el orgullo del clásico y le da un duro golpe al Inter de Messi, que deberá trabajar para corregir los errores defensivos que lo dejaron con las manos vacías.