La segunda ronda del campeonato 2026 de la FIA Fórmula 2 se cerró este domingo en el circuito de Miami con un balance agridulce para el argentino Nicolás Varrone. En una competencia dominada por una intensa lluvia y constantes neutralizaciones, el piloto del Van Amersfoort Racing no pudo concretar la remontada esperada tras un inicio complicado.

Varrone, oriundo de Ingeniero Maschwitz, partía con la ilusión de sumar puntos importantes, pero una mala salida lo relegó rápidamente del 5° al 10° puesto. A partir de allí, el argentino comenzó a batallar contra el asfalto mojado y la falta de visibilidad para intentar recuperar el terreno perdido.

El incidente y la sanción

Al promediar el giro 13, Varrone encontró un hueco para intentar superar al neerlandés Laurens van Hoepen. Sin embargo, al llegar al final de la recta principal, su monoplaza pisó un sector sin adherencia, se desestabilizó e impactó infortunadamente contra el coche de Martinius Stenshorne. El toque sentenció el abandono del noruego y complicó seriamente las aspiraciones del argentino.

Aunque pudo continuar en carrera y cruzar la meta en la posición 13, los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de 10 segundos por el incidente. Con este recargo, Varrone quedó relegado en el clasificador final, sumando apenas experiencia en un fin de semana sumamente desafiante por las condiciones climáticas.

Campeonato al rojo vivo

La competencia, que terminó por tiempo debido a los constantes ingresos del Auto de Seguridad, tuvo como ganador al italiano Gabriele Minì. El integrante de la Academia Alpine protagonizó una lucha feroz con Dino Beganovic y Rafael Câmara para quedarse con el triunfo.

Con estos resultados, el certamen quedó extremadamente ajustado: Nikola Tsolov lidera con 35 puntos pese a su abandono, seguido de cerca por Minì y Câmara con 34 unidades cada uno. Por su parte, Nicolás Varrone se ubica en la 15° posición del campeonato con 5 puntos, con la mirada puesta en la revancha para la próxima fecha.