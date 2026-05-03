El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó que analiza competir por la Presidencia en 2027 y planteó la necesidad de que el peronismo redefina su esquema de liderazgo a través de elecciones internas abiertas, especialmente ante la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner quede inhabilitada para ejercer cargos públicos.

En una entrevista concedida a Clarín, el dirigente sanjuanino sostuvo que el Partido Justicialista atraviesa una etapa de reconfiguración política en la que, según consideró, ya no alcanza con acuerdos cerrados entre dirigentes.

“Si Cristina está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, ¿de qué manera resolvemos el nuevo liderazgo? La única manera de construir un liderazgo es a través de la participación, en una PASO o una interna”, afirmó Uñac al referirse al escenario que enfrenta el PJ de cara a los próximos años.

La definición del senador aparece en un contexto donde distintos sectores del peronismo comenzaron a discutir el recambio dirigencial y el armado electoral para 2027. En ese sentido, Uñac planteó que el espacio necesita construir liderazgos con legitimidad electoral y evitar definiciones tomadas “entre cuatro paredes”.

Según explicó, su propuesta consiste en desarrollar un proceso interno dividido por regiones —Noreste, Noroeste, Centro y Sur— con fechas escalonadas durante seis meses. La idea, indicó, es que los distintos postulantes recorran el país, debatan propuestas y construyan volumen político a partir del contacto directo con la sociedad.

Para el exgobernador sanjuanino, ese esquema no solo permitiría ordenar la interna partidaria, sino también fortalecer al peronismo frente al oficialismo nacional encabezado por Javier Milei. En su análisis, el PJ necesita presentar un proyecto político renovado, con mayor cercanía a los problemas económicos y sociales actuales.

En paralelo, Uñac confirmó que ya comenzó a recorrer distintas provincias con el objetivo de posicionar su figura en el escenario nacional y medir el nivel de acompañamiento dentro del espacio. “Si encuentro volumen y condiciones, por supuesto que me gustaría ser candidato a presidente”, expresó.

De esa manera, Uñac busca instalarse como una de las figuras del peronismo que pretende disputar el liderazgo partidario en una etapa marcada por la reorganización interna y el debate sobre el futuro del espacio opositor.

Críticas a Milei

Durante la entrevista, Uñac cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que existe un “estancamiento” en la economía. Mencionó que sectores clave para San Juan, como la vitivinicultura y la olivicultura, sufren un estancamiento de precios desde hace tres años, mientras que la producción de tomate se ve amenazada por las importaciones y la falta de un plan de fomento.

“No hay modelo económico, es solo un plan de ajuste”, aseguró el senador, quien también habló sobre la caída del poder adquisitivo y el impacto en el consumo y la producción.

“Milei nos ganó con el celular. Ahora la heladera le va a ganar al celular”, expresó Uñac al referirse al impacto económico sobre la sociedad.

El rol del interior en la política nacional

Respecto al escenario interno del peronismo, evitó plantear una confrontación directa con Axel Kicillof, aunque reconoció que el gobernador bonaerense aparece como uno de los dirigentes con mayor nivel de instalación dentro del espacio. “No es en contra de él. El peronismo es amplio y puede proponer distintas ideas”, señaló.

Uñac también planteó que el próximo candidato presidencial del PJ podría surgir del interior del país. Según explicó, las últimas presidencias vinculadas al Área Metropolitana generaron un escenario en el que “la sociedad pone los ojos en el interior”.

Finalmente, el dirigente sanjuanino confirmó que ya inició el armado de equipos técnicos y que, tras el Mundial, intensificará sus recorridas por las provincias para consolidar su proyecto nacional de cara al armado electoral para 2027.