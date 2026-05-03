El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el Gobierno nacional apunta a construir “una Argentina poderosa y próspera” y sostuvo que el desafío central de la economía argentina es superar la histórica falta de divisas.

A través de una publicación en redes sociales, el funcionario analizó la denominada “restricción externa”, concepto utilizado para describir las limitaciones que enfrenta el país para crecer por la escasez de dólares.

Según explicó, esa situación generó durante décadas ciclos de crisis e inestabilidad económica. “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”, señaló.

En ese contexto, Sturzenegger defendió el rumbo económico impulsado por el Gobierno y marcó cuál es el objetivo planteado para el país en materia salarial y productiva.

“No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia”, afirmó el ministro, al referirse al modelo económico que busca desarrollar la administración nacional.

Además, sostuvo que la estrategia oficial apunta a eliminar las causas internas que generan la falta de divisas. “Como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible”, expresó.

Dentro de ese esquema, el funcionario remarcó la importancia de avanzar en acuerdos internacionales con Estados Unidos y el bloque europeo para ampliar mercados y aumentar las exportaciones argentinas.

También mencionó la intención del Gobierno de revisar distintas regulaciones históricas, entre ellas la Ley de Cabotaje, la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras, con el objetivo de reducir trabas y generar mayores condiciones para la inversión y el ingreso de divisas.

El planteo del ministro se dio en medio del debate económico sobre crecimiento, competitividad y recuperación de ingresos, en un escenario marcado por reformas impulsadas desde el Ejecutivo nacional.