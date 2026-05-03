La previa del Gran Premio de Miami se vistió de celeste y blanco con un encuentro que paralizó al mundo del deporte. Lionel Messi, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, se hizo presente en el paddock para saludar a la joven promesa argentina de la Fórmula 1, Franco Colapinto.

En una jornada marcada por el glamour y las celebridades en Estados Unidos, la visita del capitán de la Selección argentina fue la más comentada. "Disfrutando con la familia, con los chicos. Nos había quedado lejos y ahora nos vamos para arriba", expresó la Pulga en diálogo con ESPN, dejando en claro su apoyo al piloto de Alpine.

Mates, familia y una charla distendida

El encuentro entre los dos referentes nacionales fue cálido y relajado. Colapinto, que buscará ratificar su gran presente largando por delante de su compañero Pierre Gasly, compartió una charla con el 10 donde no faltaron los mates y las fotos familiares.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la vestimenta de Thiago, Mateo y Ciro, quienes lucieron camisetas del equipo Mercedes-Benz, mostrando su fanatismo por el mundo de los motores mientras acompañaban a su padre en esta recorrida especial.

Messi y su curiosidad por los monoplazas

Más allá del encuentro con Franco, el astro del Inter Miami vivió un momento particular con el joven piloto italiano Kimi Antonelli. Messi no solo se acercó a observar la tecnología de punta, sino que incluso se subió al auto de Antonelli para conocer el cockpit desde adentro, una imagen que se volvió viral en cuestión de segundos.

Con el respaldo del mejor futbolista del mundo, Franco Colapinto afrontará este domingo una de las carreras más desafiantes del calendario, con la motivación extra de haber recibido el aliento personal del gran capitán argentino en territorio estadounidense.