El Paso Internacional Cristo Redentor, principal corredor bioceánico entre Argentina y Chile, quedó habilitado este lunes 22 de septiembre desde las 9 de la mañana, luego de permanecer cerrado durante el sábado y domingo debido a intensas nevadas.

El coordinador general del paso, Justo José Báscolo, confirmó que la apertura se realiza en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, permitiendo así retomar la circulación de transporte de cargas y turismo.

El cierre afectó especialmente a los transportistas varados en la ruta y paradores de la zona, y también impactó en el turismo durante el fin de semana largo por las Fiestas Patrias de Chile. Entre el 18 y 20 de septiembre, apenas 4.851 turistas chilenos ingresaron a Mendoza, muy por debajo de las 15.000 personas estimadas, según el reporte de Gendarmería Nacional. De hecho, los festejos en Plaza Chile contaron con más presencia local que de visitantes trasandinos.

En el sur de la provincia, el Paso Pehuenche permanece cerrado debido a la acumulación de nieve sobre la calzada, en ambos sectores del límite internacional. La ruta nacional 145 se encuentra transitable con precaución hasta el kilómetro 60, paraje Los Castaños, mientras que personal y maquinaria de Vialidad Nacional trabajan en el sector arroyo El Turbio para despejar la nieve y garantizar la seguridad vial.

La reapertura del Cristo Redentor permitirá normalizar el tránsito internacional y reactivar parcialmente la actividad turística y comercial en la región, que se vio afectada durante los días de mal tiempo.

Con información de diario Los Andes.