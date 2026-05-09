El Ministerio de Gobierno de San Juan informó este sábado 9 de mayo de 2026 que el Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular.

La información fue difundida a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, desde donde indicaron que el horario permitido para transitar por el corredor internacional será de 09:00 a 17:00 horas.

Además, las autoridades provinciales recomendaron a quienes viajen por la zona hacerlo con extrema precaución, manteniendo las luces bajas encendidas durante todo el recorrido y respetando los límites de velocidad establecidos para el camino de montaña.

El Paso de Agua Negra es uno de los principales corredores internacionales que conectan a San Juan con Chile, especialmente con la Región de Coquimbo. Durante la temporada de habilitación, cientos de vehículos particulares, transportistas y turistas utilizan diariamente esta vía para cruzar la cordillera.

Desde el Gobierno provincial recordaron que las condiciones del paso pueden modificarse debido a factores climáticos o inconvenientes en la transitabilidad, por lo que aconsejaron verificar el estado actualizado antes de emprender viaje hacia la cordillera.

También señalaron que ante cualquier emergencia o consulta, los viajeros cuentan con asistencia de organismos como Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y el Ministerio de Salud Pública, además de líneas de contacto habilitadas tanto en Argentina como en Chile.

Para consultar información oficial y actualizada sobre el estado del Paso de Agua Negra, horarios y recomendaciones, se puede ingresar al sitio web oficial del corredor internacional.

Números de emergencia

Ministerio de Gobierno: Secretaría de Relaciones Institucionales:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 en solo casos de emergencia.

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores (+54) (2647) 497002 / Escuadrón 25 Jáchal (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]

Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.