Sábado 09 de Mayo
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El Paso de Agua Negra continúa habilitado este sábado en San Juan

El Ministerio de Gobierno confirmó el estado del Paso de Agua Negra. Piden respetar las medidas de seguridad durante el viaje.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El corredor internacional permanece habilitado este sábado. 

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó este sábado 9 de mayo de 2026 que el Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular.

La información fue difundida a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, desde donde indicaron que el horario permitido para transitar por el corredor internacional será de 09:00 a 17:00 horas.

Además, las autoridades provinciales recomendaron a quienes viajen por la zona hacerlo con extrema precaución, manteniendo las luces bajas encendidas durante todo el recorrido y respetando los límites de velocidad establecidos para el camino de montaña.

El Paso de Agua Negra es uno de los principales corredores internacionales que conectan a San Juan con Chile, especialmente con la Región de Coquimbo. Durante la temporada de habilitación, cientos de vehículos particulares, transportistas y turistas utilizan diariamente esta vía para cruzar la cordillera.

Desde el Gobierno provincial recordaron que las condiciones del paso pueden modificarse debido a factores climáticos o inconvenientes en la transitabilidad, por lo que aconsejaron verificar el estado actualizado antes de emprender viaje hacia la cordillera.

También señalaron que ante cualquier emergencia o consulta, los viajeros cuentan con asistencia de organismos como Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y el Ministerio de Salud Pública, además de líneas de contacto habilitadas tanto en Argentina como en Chile.

Para consultar información oficial y actualizada sobre el estado del Paso de Agua Negra, horarios y recomendaciones, se puede ingresar al sitio web oficial del corredor internacional.

Números de emergencia

  • Ministerio de Gobierno: Secretaría de Relaciones Institucionales:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]
  • Consulado General de la República Argentina en Valparaíso: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
  • Guardia: (+56) (9) 93238104 en solo casos de emergencia.
  • Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores (+54) (2647) 497002 / Escuadrón 25 Jáchal (+54) (2647) 420473
  • Dirección Nacional de Vialidad: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected] 

Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.

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