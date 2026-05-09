En una nueva edición de “Salud & Bienestar”, el programa que se transmite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la doctora Eugenia Ríos presentó la propuesta de Clínica Azul, un espacio de salud integral que nació en San Juan con el objetivo de brindar atención médica multidisciplinaria y más cercana a la comunidad.

“Clínica Azul es mi tercer hijo”, expresó la especialista al describir el crecimiento de este proyecto que comenzó hace cinco años con foco en la diabetología y que hoy reúne a más de 45 profesionales y más de 20 especialidades.

La médica explicó que la idea inicial surgió con la intención de crear un espacio especializado en diabetes, pero con el tiempo se fue ampliando para responder a otras necesidades de los pacientes. “Queríamos hacer en San Juan un espacio multidisciplinario en asistencia de la diabetes”, contó.

Un modelo centrado en el paciente

Uno de los aspectos que más destacó la directora médica fue la importancia de recuperar la atención humana dentro del sistema de salud. Según explicó, muchas veces las consultas rápidas dejan de lado la escucha y el acompañamiento emocional. “Esto me da la posibilidad de que, aunque haya poco tiempo, exista calidad en la atención”, señaló.

La profesional recordó que el crecimiento de Clínica Azul estuvo muy vinculado a la atención de adultos mayores, especialmente tras la incorporación del convenio con PAMI. En ese sentido, destacó la necesidad de ofrecer espacios accesibles para personas que muchas veces encuentran dificultades para acceder a controles médicos o tratamientos. “El adulto mayor está poco escuchado”, afirmó.

Actualmente, la clínica cuenta con especialistas en diabetología, cardiología, endocrinología, nutrición, odontología, nefrología, ginecología, cirugía y flebología, entre otras áreas. Además, realizan estudios cardiovasculares y ecografías específicas orientadas al control de enfermedades metabólicas y crónicas. “La medicina hoy trata de ser más preventiva”, sostuvo Ríos.

Actividad física y nuevas propuestas accesibles

Otro de los proyectos que presentó la médica fue Activa Azul, un espacio orientado a promover hábitos saludables y bienestar integral. Allí se realizan actividades físicas adaptadas para adultos mayores, yoga en silla, bailoterapia y talleres educativos. “No es un gimnasio tradicional, es un espacio pensado para acompañar integralmente al paciente”, explicó.

La clínica también incorporará talleres psicológicos y nuevas propuestas vinculadas a la salud emocional. “Todo paciente tiene tres esferas: la médica, la emocional y el alma”, expresó.

Además, adelantó el lanzamiento de “Club Azul Salud”, una propuesta pensada para personas sin obra social o con dificultades para afrontar costos médicos elevados. El sistema ofrecerá cuotas accesibles y descuentos en consultas y prácticas. “Vimos la necesidad de la gente que se quedó sin cobertura y buscamos una alternativa”, comentó.

Diabetes, prevención y calidad de vida

Como especialista en diabetes, Ríos remarcó la importancia de la prevención y del acompañamiento emocional tras el diagnóstico. “Cuando vos le das el diagnóstico a un paciente, se le transforma la cara”, describió.

Por eso, insistió en que la educación y los controles médicos son fundamentales para mejorar la calidad de vida. “Hoy un paciente diabético puede llegar a los 90 años con prevención y controles”, aseguró.

Finalmente, invitó a la comunidad a acercarse a conocer el espacio y participar activamente. “Muchas de las ideas que tenemos nacieron de los propios pacientes”, concluyó.