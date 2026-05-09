Un ciclón extratropical de gran intensidad provocó destrozos, inundaciones y fuertes complicaciones en distintas ciudades de la Costa Atlántica durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado. El fenómeno impactó principalmente en localidades comprendidas entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron olas de hasta siete metros de altura y ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la región continuará bajo alerta naranja por vientos durante este sábado. Además, se mantiene una alerta amarilla por lluvias en varios sectores de la costa bonaerense.

En Mar del Plata, el temporal dejó calles anegadas y viviendas afectadas tras acumularse 105 milímetros de lluvia entre el miércoles y el jueves. También hubo rescates de personas atrapadas dentro de vehículos en zonas inundadas, mientras que para este sábado se esperan ráfagas de hasta 80 km/h.

En Necochea, uno de los barrios más perjudicados fue Ramón Santamarina, donde se registraron hasta 180 milímetros de agua acumulada. Como consecuencia, seis vecinos debieron ser evacuados y trasladados a la Escuela Agropecuaria N°1.

Ante la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras de Mar del Plata y Necochea, además de suspender el ingreso y egreso de embarcaciones en los puertos.

Otra de las localidades afectadas fue Monte Hermoso. Allí, el agua del mar superó la barrera de contención y avanzó hasta la peatonal Dufaur. El temporal provocó daños en la costanera y arrastró un puesto de guardavidas. Además, gran parte de la ciudad quedó sin energía eléctrica y las autoridades advirtieron sobre la presencia de cables, clavos y restos de madera en la zona costera.

En Bahía Blanca, las autoridades informaron que el pico máximo de la pleamar fue superado sin incidentes ni evacuados. Durante la madrugada del sábado, el nivel de alerta bajó de naranja a amarillo y se espera una mejora gradual de las condiciones climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones seguirán siendo peligrosas en ciudades como Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos. Entre las recomendaciones oficiales, pidieron evitar salir de las viviendas, asegurar objetos que puedan volarse y no permanecer cerca de postes o árboles durante las ráfagas más intensas.