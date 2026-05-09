Personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 recuperó el viernes 8 de mayo un automóvil que había sido robado pocas horas antes en el departamento Capital. El procedimiento se concretó tras un operativo de investigación y vigilancia realizado por efectivos policiales.

Según informaron fuentes policiales, la intervención comenzó alrededor de las 14:30, luego de que los efectivos tomaran conocimiento del hecho a través de la frecuencia policial. A partir de ese momento, se desplegaron recorridas y tareas investigativas en distintos domicilios vinculados al sospechoso.

Cerca de las 18:30, los uniformados localizaron el vehículo en la intersección de calles 12 de Octubre y Rioja. Se trata de un Volkswagen Polo Track color gris, que fue secuestrado durante el procedimiento.

Al momento de la intervención, el automóvil era conducido por un hombre de 41 años, domiciliado en Capital, quien quedó vinculado a la causa. Desde la fuerza indicaron que el hallazgo fue resultado de tareas de inteligencia previa y vigilancia estratégica en la zona.

Las actuaciones quedaron a cargo de Andrea Gómez, ayudante fiscal, y del fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad. El caso fue caratulado como hurto calificado y quedó bajo la órbita de la Comisaría 3°.