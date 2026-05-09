Las fuertes ráfagas de viento sur que afectaron al Gran San Juan durante la noche del viernes dejaron importantes daños materiales en el Jockey Club. El temporal provocó la caída de parte del muro perimetral norte del predio ubicado sobre calle Martín Güemes, casi en la intersección con Paula Albarracín de Sarmiento.

Según se informó, cerca de 30 metros de la pared de ladrillos colapsaron en distintos tramos luego de que la presión del viento venciera la estructura de mampostería. El derrumbe dejó expuesto un sector de la tradicional institución deportiva.

Pese a la magnitud de los daños y a la concurrencia habitual de socios y deportistas en el lugar, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Las consecuencias quedaron limitadas a pérdidas materiales.

El viento sur afectó varios puntos de la provincia, aunque en esta zona el impacto fue mayor debido a la intensidad de las ráfagas. Las imágenes del muro derrumbado reflejaron la fuerza con la que ingresó el temporal durante la noche.

Desde el Jockey Club comenzaron a evaluar las tareas de reconstrucción y reparación necesarias para restablecer las condiciones de seguridad en el perímetro y retomar con normalidad las actividades deportivas y sociales del predio.