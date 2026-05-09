El viento sur que azotó a San Juan en la noche del viernes, hizo bajar la temperatura en la provincia y este sábado se presentará con condiciones estables y un ambiente fresco durante gran parte del día. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 5ºC mientras que la máxima alcanzará los 13ºC.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 5°C. Además, se registrarán vientos del sector sur entre 23 y 31 kilómetros por hora, lo que mantendrá la sensación térmica baja en las primeras horas del día.

Por la tarde, las condiciones mejorarán con cielo algo nublado y una máxima prevista de 13°C. El viento rotará al sector noroeste y disminuirá su intensidad, con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En tanto, hacia la noche continuará el tiempo estable, con cielo ligeramente nublado y temperaturas cercanas a los 7°C. El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Según el pronóstico, no hay probabilidades de lluvia para ninguna franja del sábado, por lo que se espera un cierre de semana con tiempo fresco pero sin fenómenos intensos.