La Policía encontró sin vida este viernes 8 de mayo a María del Carmen Mir, la mujer de 72 años que en 2023 se hizo conocida por el caso de la llamada “Casa del horror”, en Santa Lucía, donde habían rescatado 11 animales en estado de abandono.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda ubicada sobre calle 26 de Septiembre, en el barrio Centro de Empleados de Comercio. Según informaron fuentes oficiales, una sobrina llegó al domicilio luego de que vecinos le advirtieran que hacía varios días no veían a la mujer y percibían fuertes olores provenientes de la casa.

Al ingresar al lugar, la familiar encontró a la anciana fallecida y dio aviso a la Policía. Posteriormente arribaron efectivos de la Policía Comunal y de la Comisaría 5ª, quienes confirmaron la situación.

De acuerdo con las primeras pericias, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y la mujer llevaría casi una semana fallecida dentro de la vivienda. La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales.

Además, intervino personal de Criminalística y un médico legista, quienes realizaron las inspecciones correspondientes en el lugar. Fuentes judiciales señalaron que, en principio, el cuerpo no presentaba signos de violencia y que todo indicaría una muerte por causas naturales.

El nombre de María del Carmen Mir había tomado notoriedad pública en febrero de 2023, cuando un allanamiento policial en su casa derivó en el rescate de 11 animales, entre perros y gatos, que se encontraban encerrados, mal alimentados y rodeados de suciedad.

En aquel momento, el caso generó repercusión en toda la provincia debido a las denuncias vecinales por malos olores y presunto maltrato animal. También circularon versiones sobre supuestos rituales esotéricos dentro de la vivienda, aunque posteriormente se descartó la presencia de restos animales en el lugar.

Tras aquel operativo, los animales fueron retirados y quedaron bajo resguardo de proteccionistas. Desde entonces, la vivienda continuó siendo identificada por los vecinos como la “Casa del horror”.