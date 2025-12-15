La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha implementado un cronograma de pagos especial para el mes de diciembre, adaptado a los feriados nacionales del día 8, 25 y 31. Esta reprogramación, diseñada para evitar demoras bancarias y superposiciones, implica que miles de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares cobrarán sus haberes en fechas adelantadas respecto al mes anterior, asegurando la disponibilidad de fondos antes de los días no laborables.

Componentes del cobro de diciembre

El depósito del mes reunirá tres conceptos clave para los beneficiarios del sistema previsional:

Un aumento del 2.34% en los haberes, correspondiente al ajuste por movilidad.

El pago del medio aguinaldo (SAC) correspondiente al segundo semestre del año.

Un bono extraordinario de $70.000 dirigido a los haberes más bajos.

Como resultado de esta suma, los montos de referencia para diciembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $581.319,38

Jubilación máxima: $3.440.695,38

PUAM: $479.055,50

Pensiones No Contributivas (PNC): $427.923,56

Cronograma de pagos para la semana del 15 al 19 de diciembre

El organismo ha organizado las fechas de cobro según el tipo de prestación y el dígito final del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre. DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Se abonan entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre, según terminación del DNI del hijo o hija (del 4 al 8, respectivamente).

Asignación por Embarazo: Sigue el mismo calendario que la AUH, del 15 al 19 de diciembre, de acuerdo con la terminación del DNI de la persona gestante.

Otras asignaciones (Prenatal y por Maternidad): El pago se realiza entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre, organizado por terminación del DNI (0-1 el lunes, 2-3 el martes, y así sucesivamente hasta 8-9 el viernes).



Montos para AUH y Asignaciones Familiares (SUAF)

Para los beneficiarios de estas prestaciones, los importes vigentes en diciembre son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492.

AUH con Discapacidad: $398.853.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), desde $61.252 para ingresos hasta $948.361, hasta $12.892 para ingresos entre $1.605.800,01 y $5.022.048.

Ayuda Escolar Anual: $42.039.

Se recomienda a todos los beneficiarios consultar los canales oficiales de Anses para confirmar su fecha exacta de cobro y verificar el acreditamiento de los fondos en sus cuentas bancarias.