El Partido Justicialista comenzó a reactivar su estructura nacional con la definición de un calendario de actividades que marcará el pulso político del espacio durante las próximas semanas. La conducción partidaria se reunió este jueves en la histórica sede de la calle Matheu 130 para avanzar en una hoja de ruta orientada a fortalecer el funcionamiento interno y articular acciones con las delegaciones de todo el país.

El encuentro se realizó en el primer piso de la sede central y reunió a integrantes del consejo nacional, quienes analizaron el escenario político actual y actualizaron los lineamientos de trabajo para las distintas jurisdicciones.

Uno de los principales acuerdos fue la convocatoria al congreso nacional partidario para el próximo 19 de mayo. El encuentro estará presidido por Gildo Insfrán, quien también encabeza el órgano congresal del PJ.

La cita tendrá una particularidad: a diferencia de años anteriores, cuando se desarrolló en espacios amplios como el microestadio de Ferro, esta vez se realizará en la sede partidaria porteña.

El formato será mixto, con participación presencial de dirigentes y congresales, pero también con conexiones virtuales desde distintas provincias. La modalidad apunta a facilitar una mayor participación federal sin perder centralidad institucional.

La decisión forma parte de una estrategia orientada a ordenar la vida interna del partido y reactivar instancias formales de discusión política, en momentos en que el peronismo atraviesa un proceso de reconfiguración tras la derrota electoral nacional.

Además del congreso, la conducción avanzará en una serie de reuniones con delegaciones provinciales para coordinar agendas locales y consolidar criterios comunes frente al escenario político nacional.

La intención es fortalecer la articulación entre el consejo nacional y las estructuras territoriales, en un contexto donde distintos sectores del justicialismo buscan reposicionarse y ganar protagonismo en la discusión interna.

El calendario que comienza a tomar forma será clave para medir los equilibrios de poder dentro del espacio y para observar cómo se ordenan las distintas expresiones del peronismo de cara a los próximos desafíos electorales.

Con esta hoja de ruta, el PJ nacional empieza a mover fichas y a recuperar dinámica política, apostando a una reorganización que combine debate interno, presencia territorial y definición estratégica.