Un operativo realizado por personal del Departamento Drogas Ilegales terminó con la detención de una pareja acusada de comercializar estupefacientes en Chimbas. El procedimiento se concretó en una vivienda del barrio 5 de Octubre y permitió el secuestro de cocaína, marihuana, dinero y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

El allanamiento se llevó adelante el pasado 29 de abril por la tarde, bajo directivas de la Secretaría de Seguridad, Jefatura de Policía y la Dirección D-5. La medida judicial fue ordenada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Mariana Gauto.

Según informaron fuentes policiales, en el domicilio secuestraron alrededor de 70 “ravioles” de cocaína, con un peso total de 155 gramos, además de 119 gramos de marihuana. También hallaron $479.500 en efectivo, teléfonos celulares y elementos de corte y fraccionamiento.

Los investigadores detuvieron a un hombre de apellido Díaz, de 26 años, conocido en el ambiente como “Callejero Fino”, y a su pareja, una joven de apellido Álvarez, de 21 años. Ambos quedaron vinculados a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Del operativo también participó el Grupo Táctico G.e.r.a.s., debido a que la zona fue considerada hostil para la presencia policial. Durante el procedimiento, tres personas mayores de edad fueron aprehendidas luego de intentar entorpecer el allanamiento. Posteriormente fueron trasladadas a la Comisaría 17ª de Chimbas por personal del Comando Radioeléctrico Norte.

Tras la audiencia de formalización realizada en el Juzgado Federal, se dispuso el traslado de los acusados al Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación judicial.