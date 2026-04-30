Un nuevo proyecto de reforma electoral será presentado en la Cámara de Diputados de San Juan con un eje claro: que los candidatos no solo compitan con nombres, sino también con propuestas concretas. La iniciativa, impulsada por el espacio Hacemos por San Juan, busca incorporar herramientas que obliguen a debatir públicamente y a explicitar qué se pretende hacer en caso de llegar al poder.

El anuncio fue realizado por Emilio Baistrocchi en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV. El presiden de Hacemos por San Juan adelantó que el proyecto ingresará formalmente en la Legislatura en los próximos días. “Nosotros el lunes vamos a estar presentando nuestra propuesta de reforma electoral, porque hoy no hay espacios para discutir esto. Falta diálogo”, planteó.

El corazón de la iniciativa apunta a cambiar la lógica de las campañas. “¿Vos querés ser gobernador? ¿Vas a presentar un frente? Presentá un proyecto. Decinos qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer”, explicó Baistrocchi. La idea es que cada fuerza política deba acompañar su candidatura con un programa de gobierno, accesible para toda la ciudadanía.

Según detalló, esa obligación no implicaría un mandato legal estricto, pero sí una referencia pública. “No es obligatorio después en su cumplimiento, pero es una guía. La gente sabe: vos me dijiste que ibas a hacer esto”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de una “agenda ciudadana” que se incorporaría directamente en la boleta única de votación. Allí, los electores podrán elegir hasta tres prioridades entre una lista de diez ejes estratégicos, que van desde seguridad, educación y salud, hasta minería, ambiente y desarrollo productivo.

Esa selección no tendrá carácter vinculante, pero funcionará como una señal institucional sobre cuáles son los temas más importantes para la sociedad. Luego, esos resultados serán computados y los tres ejes más votados se considerarán prioritarios para el período de gobierno.

El proyecto también establece que el gobernador electo deberá impulsar al menos una iniciativa vinculada a cada uno de esos ejes durante su gestión, ya sea mediante proyectos de ley o programas de políticas públicas.

Otro cambio relevante es la incorporación del debate obligatorio entre candidatos. “Incorporamos el debate obligatorio, porque entendemos que la ciudadanía tiene que escuchar propuestas y no solo nombres”, señaló Baistrocchi.

Además, se propone fijar una fecha estable para las elecciones, evitando que el calendario quede sujeto a decisiones del Poder Ejecutivo. “Entendemos que tiene que haber una fecha fija para que no sea a conveniencia de nadie”, agregó.

El proyecto incluye también la implementación de la Boleta Única Papel como sistema de votación, reemplazando el esquema tradicional de boletas partidarias. Esto apunta a simplificar el proceso electoral, reducir costos y mejorar la transparencia.

Para Baistrocchi, el objetivo de fondo es elevar la calidad del debate político. “Muchas veces se conocen los candidatos, pero no sabemos qué van a hacer. Nosotros lo hemos hecho siempre: presentamos un proyecto, ganemos o perdamos”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la reforma busca ordenar la discusión pública y darle más herramientas a la ciudadanía al momento de elegir. “Que la gente no solo vote personas, sino también ideas. Que pueda comparar propuestas y después exigir”, remarcó.

La iniciativa abre ahora un nuevo capítulo en la discusión política local. Con temas como agenda ciudadana y reglas electorales sobre la mesa, el debate en la Legislatura promete ser amplio y marcar el rumbo del sistema electoral sanjuanino hacia los próximos años.

Textuales

Emilio Baistrocchi / Hacemos por San Juan