Durante mayo, San Juan será escenario de una intensa agenda política e institucional con la llegada de tres funcionarios de alto nivel del Gobierno nacional. Se trata de Karina Milei, Sandra Pettovello y Juan Bautista Mahiques, quienes participarán de distintas actividades vinculadas a sectores estratégicos.

La primera visita será el 7 de mayo, cuando Karina Milei arribe a la provincia para participar de la Expo San Juan Minera 2026, uno de los eventos más relevantes del sector. La secretaria general de la Presidencia fue invitada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y su presencia ya cuenta con el aval del Ejecutivo nacional.

El encuentro se desarrollará en el Velódromo Vicente Chancay y reunirá a gobernadores de las provincias que integran la denominada Mesa del Cobre, espacio que preside el gobernador Marcelo Orrego. La visita refuerza el peso que tiene la minería en la agenda nacional y posiciona a San Juan como un actor central en ese esquema productivo.

La agenda continuará el 13 de mayo con la llegada de Sandra Pettovello, quien presentará el programa “Formando Capital Humano”. Se trata de una plataforma de capacitación virtual que busca vincular la formación con las demandas actuales del mercado laboral.

La iniciativa apunta a mejorar las oportunidades de empleo a través de herramientas digitales, en un contexto donde la capacitación aparece como un factor clave para la inserción laboral. La presencia de la ministra marca, además, el interés del Gobierno nacional en fortalecer políticas vinculadas al desarrollo del capital humano en las provincias.

Ese mismo día comenzará en San Juan la Junta Federal de Cortes, uno de los encuentros más importantes del ámbito judicial argentino, que se extenderá hasta el 15 de mayo. La actividad contará con la participación de representantes de distintos poderes judiciales del país.

En ese marco, el 15 de mayo llegará Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, quien participará del cierre del encuentro. La cita tendrá como anfitriona a la Corte de Justicia de San Juan y reunirá a autoridades judiciales para debatir temas vinculados al funcionamiento del sistema.

Las tres visitas reflejan una fuerte presencia nacional en la provincia en un lapso de pocos días y abarcan áreas clave como la producción minera, la formación laboral y la institucionalidad judicial.

Para el Gobierno provincial, este tipo de agendas representa una oportunidad para consolidar vínculos con la Nación y posicionar a San Juan en temas estratégicos. Al mismo tiempo, evidencia el interés del Ejecutivo nacional en distintos frentes que atraviesan la realidad local.