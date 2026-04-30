Un joven de 18 años fue detenido en el departamento Chimbas tras ser acusado de protagonizar un robo agravado por escalamiento en concurso real con violación de domicilio, en un hecho ocurrido durante la tarde del martes en el interior del barrio Los Toneles.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 17 horas de este miércoles 29 de abril, cuando efectivos de la Motorizada N°5, a cargo del sargento Omar Tapia y el cabo Fabio Palacio, realizaban recorridas de prevención por la jurisdicción. En ese contexto, fueron comisionados junto a personal de Subcomisaría Cipolletti hacia una vivienda ubicada en la manzana C.

Los elementos sustraídos fueron recuperados por la Policía.

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a la damnificada, una mujer de 51 años, quien manifestó que durante la siesta un sujeto masculino ingresó a su domicilio tras violentar el cerco electrónico y una abertura tipo tragaluz. La intrusión generó desorden en el interior de la vivienda, y el sospechoso se dio a la fuga al advertir la presencia de la propietaria.

Con los datos aportados, los efectivos iniciaron un operativo de rastrillaje por las inmediaciones. Durante la recorrida, observaron a un individuo desplazándose por los techos de viviendas cercanas, específicamente en inmediaciones de la manzana K. El sujeto ingresó a una casa de la zona, por lo que el personal policial solicitó autorización al morador del inmueble para proceder.

Con el consentimiento correspondiente, los efectivos ingresaron al domicilio y lograron ubicar al sospechoso oculto en el interior de un baño. Allí procedieron a su aprehensión, tratándose de un joven de 18 años con domicilio en el mismo barrio.

En el procedimiento, los uniformados secuestraron elementos que habrían sido sustraídos de la vivienda damnificada, entre ellos un secador de pelo y una plancha para el cabello.

Tras la detención, se dio intervención al sistema acusatorio, manteniendo comunicación telefónica con el ayudante fiscal de turno, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia. Las actuaciones quedaron a cargo del personal judicial interviniente, mientras que el aprehendido quedó vinculado a la causa a disposición de la Justicia.

El caso fue caratulado como robo agravado por escalamiento en concurso real y violación de domicilio, en el marco del legajo 24/26.