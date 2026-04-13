El picante mensaje de Grecia Colmenares tras entrar a Gran Hermano

La salida forzada de Andrea del Boca por prescripción médica tras un accidente físico dejó una vacante en Gran Hermano Generación Dorada. Ante esta situación, Santiago del Moro comunicó que la elegida para sumarse a la convivencia es la icónica Grecia Colmenares, quien ya se prepara para el desafío.

Durante su presentación oficial, se realizó un recorrido por su trayectoria profesional. La actriz reflexionó sobre su filosofía actual al asegurar que “la vida es, depende de los ojos con los que tu la miras, si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”.

En el repaso de su carrera, recordó sus inicios y la vocación que siente desde temprana edad. “Me acuerdo que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro”, relató la artista sobre sus juegos de infancia.

Sobre lo que espera de su participación en el programa, Colmenares se mostró entusiasmada por la exposición que brinda el formato. “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano sobre todo”, concluyó sobre su inminente llegada a la casa más famosa.