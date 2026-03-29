El regreso triunfal de Alexa Grasso con un nocaut de antología

Alexa Grasso protagonizó un regreso triunfal en UFC Seattle al finalizar de forma contundente a Maycee Barber, quien llegaba con una racha de ocho victorias. La peleadora mexicana cumplió lo pactado tras haber prometido que sometería a Maycee Barber para saldar el pendiente con el que se quedó en el enfrentamiento de 2021.

En una acción viral que significó su primer nocaut en UFC pese a su fama de boxeadora, conectó una mano izquierda y buscó el cuello; la deportista describió el desenlace como una mezcla de ambos, refiriéndose a la combinación de golpe y sumisión que dejó a su rival desconectada e intentando luchar con el réferi Mike Beltran antes de yacer en el octágono.

Acompañada por Diego Lopes en su esquina, la atleta demostró que sigue vigente y que cuando está al cien por ciento puede ser la mejor de las 125 libras. Este triunfo llega tras un periodo complejo con un empate ante Valentina Shevchenko y caídas frente a Natalia Silva y la propia Shevchenko, siendo el duelo contra Silva una apuesta que salió cara por no estar en plenitud física. Tras recibir el bono de performance, la número tres del ranking fue clara sobre sus ambiciones y afirmó que haré lo necesario para ser dos veces campeona de UFC.

Con la mirada en los próximos seis meses, la peleadora mencionó que quiere pelear en Noche UFC, en Guadalajara durante septiembre. Las opciones incluyen a Rose Namajunas, popular ex campeona con estilos de striking encontrados, o la francesa Manon Fiorot, cuyo combate de pie brilla en escenarios como París.

También aparece Erin Blanchfield, con marca de 8-1 y reconocida por su tremendo grappling y frialdad tras someter a Tracy Cortez en Nueva York. Grasso confía en que esta finalización difícil de superar sea el impulso definitivo para recuperar su corona.