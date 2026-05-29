Lo que comenzó como un simple desafío de redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más inesperados y simpáticos de la previa del Mundial 2026. Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, pasó de ser un completo desconocido con apenas 4.000 seguidores en Instagram a acumular la sorprendente cifra de 1,7 millones, todo gracias a la intervención del influencer argentino Valen Scarsini.

El creador de contenido viralizó la historia de Payne al identificarlo como el futbolista con menor cantidad de seguidores entre todos los convocados a la cita mundialista. El impacto fue inmediato: una oleada de usuarios de todo el mundo, movilizados por la campaña, decidió seguir al jugador neozelandés, quien se vio desbordado por el inesperado cariño digital.

Ante la magnitud del suceso, Payne rompió el silencio a través de un video en sus redes sociales. Con una sonrisa evidente y haciendo un esfuerzo notable por comunicarse con sus nuevos seguidores, el defensor se animó incluso a lanzar un saludo en español. “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”, expresó entre risas el futbolista, quien luego continuó su mensaje en inglés.

“Solo quería decir muchas gracias primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco”, reconoció el jugador. Además, Payne aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo global: “Gracias por representar a mi país en este Mundial y por todo el amor que me enviaron desde todas partes del mundo”.

Esta historia ha posicionado a Payne como uno de los personajes más carismáticos de los días previos al inicio del torneo. Mientras se prepara para el debut, el defensor neozelandés ahora cuenta con una hinchada global que seguirá de cerca su desempeño.

El camino de Nueva Zelanda en el Mundial 2026