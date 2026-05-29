La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, tras una dura derrota frente a la Universidad Católica de Chile en La Bombonera, no pasó desapercibida para el presidente Javier Milei. Lejos de guardar silencio, el mandatario nacional utilizó su cuenta personal en la red social X para lanzar una serie de mensajes provocadores contra Juan Román Riquelme, máximo referente y dirigente de la institución xeneize.

La reacción de Milei en redes contra Riquelme.

"Yo te avisé", fue la frase elegida por el Presidente para acompañar un video de una entrevista radial, donde tiempo atrás definía la gestión del ídolo boquense como "un desastre" y lo tildaba de ser "un kirchnerista manejando Boca". Con este posteo, Milei no solo buscó recordar sus cuestionamientos pasados, sino también capitalizar el descontento que atraviesa el mundo Boca ante la temprana despedida del certamen continental, que era el objetivo principal del año.

El despliegue del Presidente en la plataforma no se limitó a una sola publicación. En un claro intento de reavivar las tensiones, Milei retuiteó una nota antigua titulada: “Milei volvió a criticar a Riquelme: ‘Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River’”.

La seguidilla de ataques virtuales continuó con la cita de un mensaje dirigido al dirigente, donde sentenciaba: “Podés hacer todo lo que quieras, lo que no podés evitar es pagar los costos”. Finalmente, cerró su ofensiva republicando un video de su participación en las elecciones del club, cuando fue insultado por un grupo de socios al acercarse a votar: “Recordemos a los kukas puteando a Milei cuando fue a votar en contra de Riquelme. Milei jamás se equivoca”.

Esta nueva embestida presidencial contra la conducción xeneize marca un punto de inflexión en la relación entre el jefe de Estado y el ídolo del club, exponiendo una vez más la mirada política que el mandatario tiene sobre la dirigencia deportiva argentina.