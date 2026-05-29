Una jornada recreativa terminó convirtiéndose en una experiencia de terror para un grupo de estudiantes en Texas, Estados Unidos, luego de que una montaña rusa sufriera una falla mecánica y quedara detenida en pleno recorrido, dejando a decenas de personas suspendidas a varios metros de altura durante casi cuatro horas.

El episodio ocurrió en un parque de diversiones del estado texano y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia. Según informaron medios locales, la atracción se detuvo de manera inesperada por un desperfecto técnico cuando transportaba a estudiantes que participaban de una salida grupal.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los pasajeros inmovilizados en los vagones mientras personal especializado organizaba el operativo de rescate. La situación provocó nerviosismo y angustia entre los jóvenes, que permanecieron sujetos a los sistemas de seguridad de la atracción durante varias horas.

Bomberos, rescatistas y técnicos del parque trabajaron de manera coordinada para evacuar a cada uno de los ocupantes de forma segura. Debido a la altura en la que quedó detenida la estructura, las tareas demandaron un importante despliegue y debieron realizarse con extrema precaución para evitar riesgos adicionales.

Finalmente, todos los pasajeros fueron descendidos uno por uno mediante plataformas y dispositivos de rescate especialmente preparados para este tipo de emergencias. Las autoridades confirmaron que ninguna de las personas atrapadas sufrió heridas de gravedad, aunque varios estudiantes recibieron asistencia médica preventiva por cuadros de ansiedad y estrés.

Tras el incidente, la atracción quedó fuera de servicio mientras se desarrolla una investigación para determinar qué originó la falla. Los responsables del parque indicaron que colaborarán con las autoridades y realizarán inspecciones exhaustivas antes de permitir nuevamente el funcionamiento del juego mecánico.

El hecho generó gran repercusión en Estados Unidos debido a la magnitud del operativo y a las impactantes imágenes de los estudiantes suspendidos en las alturas. Muchos familiares siguieron el rescate con preocupación hasta que se confirmó que todos los ocupantes habían sido evacuados sanos y salvos.

Las autoridades locales remarcaron que se analizarán los protocolos de mantenimiento y seguridad de la montaña rusa para establecer responsabilidades y prevenir que una situación similar vuelva a repetirse en el futuro.