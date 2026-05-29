La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado en la ciudad de Córdoba, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que profundiza las sospechas sobre Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa. Según trascendió, los investigadores analizan información que indicaría que el acusado habría estado en el descampado donde actualmente se realizan intensos rastrillajes para intentar encontrar a la menor.

La principal hipótesis de la fiscalía se apoya en distintas pruebas recolectadas durante los allanamientos, testimonios y registros de cámaras de seguridad. Las imágenes obtenidas muestran que Agostina llegó en remís hasta el barrio Cofico y fue recibida por Barrelier, quien incluso habría abonado el viaje. Posteriormente ambos fueron vistos caminando juntos hacia la vivienda del sospechoso.

Este material contradice la primera versión brindada por el detenido, quien había asegurado que la adolescente nunca ingresó a su domicilio. Con el avance de la investigación, los registros audiovisuales y los testimonios de vecinos confirmaron que la joven sí estuvo en la zona y que la explicación del acusado presenta inconsistencias.

Además, los investigadores ponen bajo la lupa la historia del Volkswagen Gol rojo que Barrelier mencionó como el vehículo en el que supuestamente se habría retirado Agostina. Para los representantes de la familia y los investigadores, esa versión sería un intento de desviar la pesquisa, ya que hasta el momento no existen pruebas que respalden la presencia de ese automóvil en el lugar.

Durante las últimas jornadas se realizaron numerosos allanamientos y pericias científicas en distintos puntos de Córdoba. También fueron identificadas varias personas vinculadas al entorno del detenido, quienes prestaron declaración testimonial mientras la fiscalía continúa reuniendo evidencia.

Barrelier, de 33 años, es empleado municipal y posee antecedentes por una causa de privación ilegítima de la libertad vinculada a una expareja. A pesar de estar detenido, hasta ahora no aportó información que permita conocer qué ocurrió con la adolescente ni dónde podría encontrarse.

La desaparición de Agostina activó el sistema Alerta Sofía y generó una fuerte conmoción social en Córdoba. Familiares, vecinos y organizaciones realizaron movilizaciones para reclamar avances en la investigación y exigir que la joven sea encontrada cuanto antes. Mientras continúan los operativos en el descampado y otras zonas señaladas por los investigadores, la fiscalía mantiene el secreto de sumario y trabaja sobre distintas líneas para reconstruir las últimas horas de la adolescente.