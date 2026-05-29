La crisis deportiva que atraviesa Boca Juniors tras quedar eliminado de la Copa Libertadores sigue sumando repercusiones. En medio del clima de enojo que se vive entre los hinchas, una voz histórica del club salió a cuestionar con dureza la gestión encabezada por Juan Román Riquelme. Se trata de Hugo “Mono” Perotti, campeón de la Libertadores de 1977, quien calificó el presente institucional con una frase contundente: “Boca es una dictadura”.

El exfutbolista realizó las declaraciones durante una entrevista con Radio La Red, donde apuntó directamente contra la manera en que se toman las decisiones dentro del club. Según Perotti, el principal problema radica en la concentración del poder en una sola figura, situación que, a su entender, afecta el funcionamiento deportivo y dirigencial de la institución.

“Todo depende de una sola persona”, sostuvo el exdelantero, quien además cuestionó que tanto la elección de entrenadores como la conformación de los planteles estén bajo la órbita exclusiva de Riquelme. Para Perotti, Boca debería sostener un esquema con participación de distintos sectores, incluyendo dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, algo que considera ausente en la actualidad.

Las declaraciones llegan en uno de los momentos más delicados del ciclo de Riquelme como presidente. La derrota ante Universidad Católica en La Bombonera provocó la eliminación temprana del equipo en el máximo torneo continental y generó fuertes silbidos, insultos y reclamos de los simpatizantes al finalizar el encuentro. Incluso se registraron discusiones y enfrentamientos entre hinchas dentro y fuera del estadio.

Perotti también se refirió al impacto que tiene esta realidad en los simpatizantes. Señaló que históricamente Boca era identificado como un equipo protagonista y ganador en la Copa Libertadores, mientras que hoy observa un escenario completamente distinto. “Verlo ahora caído, que cualquiera te gana, es triste”, expresó el exjugador al analizar el presente futbolístico del club.

El descontento no se limita únicamente al mundo Boca. Tras la eliminación internacional, incluso el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para volver a cuestionar la gestión de Riquelme. El mandatario republicó antiguas declaraciones donde calificaba como “un desastre” la conducción del ídolo xeneize y acompañó el mensaje con la frase: “Yo te avisé”.

Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a tomar decisiones de fondo. Tras el fracaso en la Libertadores, Boca resolvió no renovar el contrato de Claudio Úbeda y ahora trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar la segunda parte de la temporada. La intención es llegar con un nuevo proyecto definido antes del inicio de la pretemporada en Ezeiza.

Con el equipo golpeado, cuestionamientos crecientes desde distintos sectores y una fuerte presión de los hinchas, el ciclo de Riquelme atraviesa uno de sus momentos más complejos desde que asumió la conducción política del club. El desafío inmediato será reconstruir la confianza y reencauzar un proyecto deportivo que hoy aparece bajo una fuerte lupa.