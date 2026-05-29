Uno de los mayores escándalos recientes vinculados a los organismos de inteligencia de Estados Unidos salió a la luz tras la detención de David Rush, un exfuncionario de alto rango de la CIA acusado de haber ocultado en su casa un verdadero tesoro compuesto por cientos de lingotes de oro, millones de dólares en efectivo y artículos de lujo. El procedimiento fue realizado por agentes del FBI en el estado de Virginia.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron 303 lingotes de oro de un kilogramo cada uno, valuados en más de 40 millones de dólares según la cotización actual del metal precioso. Además, secuestraron cerca de dos millones de dólares en efectivo y alrededor de 35 relojes de lujo, muchos de ellos de la marca Rolex.

La investigación comenzó luego de una auditoría interna de la CIA que detectó inconsistencias en solicitudes de fondos realizadas por Rush entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Según documentos judiciales, el entonces funcionario había requerido grandes cantidades de divisas extranjeras y lingotes de oro alegando que serían utilizados para “gastos relacionados con el trabajo”. Sin embargo, parte de esos bienes desapareció de los depósitos oficiales y terminó siendo hallada en su residencia.

A raíz de esas irregularidades, el director de la CIA remitió el caso al FBI, que avanzó con una investigación criminal y concretó el allanamiento el pasado 18 de mayo. Un día después, Rush fue arrestado y quedó detenido mientras avanza el proceso judicial en un tribunal federal de Virginia.

Las acusaciones no terminan allí. La pesquisa también determinó que el exfuncionario habría falsificado parte de sus antecedentes académicos y militares para acceder a cargos de relevancia dentro del gobierno estadounidense. De acuerdo con los investigadores, aseguró poseer títulos universitarios y experiencia como piloto naval, datos que no pudieron ser verificados por las autoridades.

Los documentos judiciales indican además que Rush habría cobrado alrededor de 77 mil dólares en licencias militares utilizando información falsa sobre su situación dentro de la reserva naval estadounidense. Esa maniobra forma parte de los cargos por fraude y apropiación indebida de fondos públicos que ahora enfrenta ante la Justicia federal.

El caso generó fuerte repercusión en Estados Unidos debido al nivel jerárquico que ocupaba el acusado y al acceso que tenía a información clasificada de máxima seguridad. La magnitud del hallazgo también abrió interrogantes sobre los controles internos dentro de las agencias de inteligencia y los mecanismos de supervisión sobre recursos sensibles.

Mientras continúa la investigación, el FBI y la CIA trabajan en conjunto para determinar el alcance total de la maniobra y establecer si existen otros involucrados. Por el momento, Rush permanece bajo custodia federal y enfrenta cargos por robo de dinero público, fraude y presunta malversación de recursos pertenecientes al gobierno estadounidense.