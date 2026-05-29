La dura caída ante Universidad Católica y la prematura eliminación de la Copa Libertadores marcaron el final del ciclo de Claudio Úbeda en Boca. Si bien el entrenador evitó confirmar su salida durante la conferencia de prensa posterior al partido, la decisión de la dirigencia ya estaría tomada: no habrá renovación de contrato y el club comenzará una nueva etapa con otro conductor para afrontar el segundo semestre.

El vínculo de Úbeda finaliza a fines de junio y, según trascendió desde el entorno del club, Juan Román Riquelme ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante. La intención es que el nuevo entrenador esté definido antes del 18 de junio, fecha prevista para el inicio de la pretemporada en el predio de Ezeiza.

Tras la eliminación internacional, el plantel quedó licenciado y tendrá algunas semanas de descanso antes de volver a los entrenamientos. La dirigencia considera fundamental comenzar el nuevo ciclo con un DT confirmado para que participe activamente en el mercado de pases y en la planificación futbolística de la segunda parte del año.

Úbeda había asumido como entrenador principal luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien era colaborador directo. Su continuidad parecía encaminada después de algunos resultados positivos y victorias importantes, incluidos triunfos en los superclásicos frente a River. Sin embargo, las sucesivas eliminaciones en torneos decisivos terminaron debilitando su proyecto.

Durante su gestión dirigió poco más de treinta partidos y mantuvo una efectividad cercana al 60 por ciento. A pesar de los números aceptables, la dirigencia entendió que los objetivos deportivos más importantes no fueron alcanzados. La eliminación en semifinales del Clausura, la caída en el Apertura y ahora la salida temprana de la Libertadores fueron determinantes para el desenlace.

Mientras tanto, Boca ya tiene por delante un desafío inmediato. El equipo disputará los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile, con partidos programados para julio. Por eso, en el club consideran clave acelerar la contratación del nuevo entrenador para llegar con tiempo de trabajo y reordenar un plantel golpeado por el último fracaso internacional.

En las oficinas de La Bombonera todavía no trascendieron nombres oficiales para suceder a Úbeda, aunque distintos candidatos comenzaron a aparecer en el radar de la prensa deportiva. Lo concreto es que Boca entró nuevamente en etapa de reconstrucción y Riquelme deberá tomar una decisión clave para intentar recuperar protagonismo tanto en el plano local como internacional.