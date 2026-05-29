El gobernador Marcelo Orrego realizó este viernes una recorrida por las instalaciones de la empresa Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio, en una jornada marcada por el fortalecimiento de los vínculos con el sector productivo. El objetivo de la visita fue interiorizarse sobre el proceso productivo y reafirmar el acompañamiento del Estado provincial hacia una de las firmas más emblemáticas que eligen invertir en San Juan.

Una comitiva del gobierno provincial estuvo en la planta de Taranto en 9 de Julio.

"Taranto representa el espíritu de una empresa que apostó por San Juan y siguió creciendo junto a toda su gente", expresó Orrego durante su estadía en el predio. En este sentido, el gobernador subrayó que la provincia cuenta con todas las condiciones necesarias, capacidad industrial, talento humano y un clima de negocios favorable, para continuar consolidando su desarrollo económico.

Uno de los puntos destacados por el jefe del Ejecutivo provincial fue la visión vanguardista de la autopartista en materia de energías renovables. "La inversión en un parque solar propio demuestra una visión moderna y sustentable del desarrollo que nos hace distintos a los ojos del mundo", enfatizó. Asimismo, añadió: "Cuando una empresa decide invertir, ampliar su producción y generar empleo en San Juan, está confiando en el presente y apostando al futuro de nuestra provincia".

Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto a otros funcionarios de su gabinete. El contingente fue recibido por el propietario de la firma, Norberto Taranto, quien guió el recorrido por las diversas áreas de trabajo de la planta, donde el gobernador tuvo la oportunidad de dialogar con gran parte de los casi 300 trabajadores que integran este importante capital humano.

Taranto no solo es un referente nacional en la fabricación de autopartes, sino que ha logrado trascender fronteras con una estructura familiar que mantiene su base productiva firme en suelo sanjuanino. Con una proyección que alcanza plantas en Buenos Aires y Córdoba, además de centros de distribución estratégicos en México y Brasil, la empresa exporta calidad "made in San Juan" al mundo.

Más allá del sector autopartista, la firma ha diversificado su horizonte económico en la provincia, incursionando con éxito en la producción agrícola en el departamento San Martín, donde se dedica a la elaboración de uva en fresco y pasas. Con esta trayectoria, Taranto se posiciona no solo como un motor de empleo, sino como un pilar fundamental en la estrategia de sustentabilidad y diversificación industrial que impulsa el gobierno provincial.