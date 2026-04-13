El sensual baile de Romina Gaetani en bikini que enloqueció a todos

Romina Gaetani sorprendió a sus seguidores mediante una secuencia de videos en sus historias de Instagram donde se la pudo ver bailando de manera improvisada junto a una piscina al aire libre. En las imágenes, la actriz aparece con una bikini estampada, disfrutando del agua bajo el sol y moviéndose con libertad y espontaneidad.

Este presente surge luego de que en enero pasado atravesara una situación de violencia de género por parte de su expareja Luis Cavanagh, episodio que la llevó a alejarse del foco mediático para buscar refugio en su entorno familiar.

En este proceso de recuperación, el aire libre y las actividades de distensión se volvieron esenciales para reconectar consigo misma. La coreografía, lejos de estar planificada, mostró a la actriz entregada al disfrute simple, sumando gestos de alegría a una rutina que busca dejar atrás el dolor de los últimos meses. Sobre su presente y la decisión de no estar en los medios, Gaetani optó por una búsqueda de bienestar lejos de la exposición.

En uno de los registros publicados se la pudo observar saliendo de la piscina y corriendo por el césped con los brazos abiertos, en una escena de movimiento y vitalidad. El paisaje verde y el sol acompañan este momento de reencuentro con el placer de las cosas simples, marcando una distancia de los sets y la presión mediática habitual. Respecto a su estado emocional actual, la artista manifestó recientemente "no voy a llorar", aludiendo a la fortaleza necesaria para transitar esta nueva etapa de su vida.