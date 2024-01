El próximo miércoles 24 de enero la Confederación General del Trabajo convocó a paro y movilización en todo el país. El motivo es el descontento tras conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el presidente Javier Milei. En este contexto, el Sindicato de Empleados de Comercio confirmó su adhesión a esta iniciativa.

La secretaria general de dicha institución, Mirna Moral, dialogó con DIARIO HUARPE y afirmó: “Nuestro sindicato se adhiere a la convocatoria de la CGT provincial. Nosotros adherimos e invitamos a todo aquel que nos quiera acompañar. Acá en San Juan será a partir de las 12, todos aquellos empleados que nos quieran acompañar son bienvenidos”.

Sobre la convocatoria confirmó que van a asistir los empleados del Sindicato y los empleados de la Obra Social de la parte administrativa, ya que los que asisten la parte de los turnos van a seguir trabajando, “esto es por una cuestión de respeto, ya que no queremos perjudicar a los afiliados en temas de salud” afirmó.

“No queremos que nadie se perjudique, la idea es que los empleados asistan a las 13 cuando terminen sus actividades” agregó Moral.

En cuanto a la asistencia de los empleados a esta actividad, comentó: “El empleado siempre tiene que tener la libertad de decidir, la tiene por ley, pero son tiempos muy difíciles. ¿Quién se puede atrever a faltar cuando puede haber una consecuencia? Nadie, pero no va a afectar su carga horaria. No presionamos a nadie, no obligamos a nadie, como corresponde”.

La convocatoria comenzará desde las 12 del mediodía y se extenderá durante 12 horas, es decir, hasta las 00 horas. A las 13 horas se hará lectura de unas palabras.

En San Juan, los bancos abrirán hasta las 11:30, ya que la Asociación Bancaria decidió adherir a la medida de fuerza. Por otro lado, desde la Unión Tranviarios Automotor decidieron mantener el transporte público funcionando hasta las 19 horas para garantizar el regreso a los hogares de las personas que quieran participar de la marcha.