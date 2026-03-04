Robaron $4.000.000 a un centro médico de Capital mediante un virus informático

Una nueva modalidad delictiva golpeó al sistema de salud privado de la provincia. Delincuentes cibernéticos lograron infiltrarse en el sistema informático de una clínica del centro capitalino presuntamente por un virus troyano y sustrajeron $4.000.000 a través de transferencias bancarias no autorizadas. El hecho fue descubierto en las últimas horas y ya es investigado por la justicia.

Cómo ocurrió la maniobra fraudulenta

La víctima del ataque fue la Clínica de Diagnóstico de Imágenes Dr. Orellano, ubicada sobre avenida Córdoba, en Capital. Fuentes judiciales confirmaron que la denuncia fue radicada el lunes por una empleada administrativa del centro médico, quien alertó sobre movimientos sospechosos en la cuenta bancaria de la firma.

Junto al contador de la clínica, la mujer detectó que se habían realizado cuatro transferencias por montos de $1.000.000 cada una, totalizando $4.000.000 sustraídos sin autorización. Además, los delincuentes habrían intentado gestionar un préstamo por $1.700.000, aunque las autoridades no confirmaron si esa operación finalmente se concretó.

La puerta de entrada: un virus troyano

Los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que ya se encuentran abocados al caso, dieron por sentado que la maniobra fue posible gracias a la instalación de un virus troyano en el sistema informático de la clínica. Este tipo de software malicioso suele ingresar a los dispositivos cuando un usuario abre un mensaje de correo electrónico o hace clic en un enlace contaminado.

Una vez dentro del sistema, el troyano permite a los delincuentes acceder a contraseñas, claves bancarias y otra información sensible sin que la víctima lo advierta. En algunos casos, los programas de seguridad informática logran detectar y eliminar estos archivos antes de que causen daños, pero en esta oportunidad el ataque pudo concretarse antes de cualquier alerta.

Personal especializado ya trabaja en el rastreo del destino del dinero sustraído. Fuentes judiciales explicaron que este tipo de operaciones suele canalizarse a través de las denominadas "cuentas mulas", utilizadas por las bandas cibernéticas para dificultar el seguimiento de los fondos y borrar cualquier rastro que pueda conducir hasta los responsables.

Antecedentes preocupantes en la provincia

Este no es un caso aislado en San Juan. La provincia registra antecedentes de maniobras similares que afectaron a reconocidas empresas y centros de salud. En julio del año pasado, los directivos de la Clínica Castaño fueron víctimas de un fraude cibernético por $110.000.000, perpetrado también mediante la utilización de un virus troyano.

Un hecho casi idéntico afectó a la firma Rafael Moreno, que perdió $140.000.000 en cuestión de minutos tras sufrir un ataque con la misma modalidad delictiva. Estos antecedentes encienden las alarmas en el sector empresarial y sanitario de la provincia, que busca reforzar sus sistemas de seguridad informática para evitar ser blanco de los ciberdelincuentes.

La justicia continúa investigando el caso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para intentar recuperar el dinero y dar con los responsables del ataque.