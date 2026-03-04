Se peleó con su hijo, le apuntó con una pistola y lo condenaron

El 30 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 17:20, se produjo un grave incidente de violencia intrafamiliar en una vivienda donde Raúl Carmona, portando una pistola marca Ballester, discutió con su hijo de 16 años.

En el transcurso del altercado, el hombre utilizó el arma para golpear al menor en la parte superior del cráneo, generándole una lesión, y posteriormente efectuó dos disparos hacia el adolescente que no lograron impactarlo. Ante el ataque, el joven huyó del domicilio para pedir auxilio.

Efectivos de la Comisaría 29ª detuvieron a Carmona dentro de la propiedad, donde secuestraron la pistola utilizada, hallaron dos vainas servidas y detectaron rastros de sangre que se incorporaron como evidencia.

Por estos hechos, el tribunal impuso una condena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. El fallo también declaró la reincidencia del acusado y confirmó su prisión preventiva, disponiendo que permanezca alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.