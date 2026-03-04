Caso Branka Motors: este miércoles definen si los dueños siguen presos

La Justicia definirá este miércoles si los dueños de Branka Motors continúan detenidos durante la investigación por la megacausa que acumula 348 denuncias y un perjuicio económico superior a los $510.000.000. La resolución estará a cargo de la jueza Carolina Parra, quien tras una segunda audiencia dispuso un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo a las 13.

Los acusados son los hermanos Jonathan David Marcó y Alexis Javier Marcó, junto a su socio Facundo Agustín Benega Suvire, quienes permanecen alojados en la Comisaría 27° a la espera de que se defina su situación procesal. La investigación está en manos del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quien solicitó seis meses de prisión preventiva y un plazo de 12 meses para la investigación penal preparatoria.

En la audiencia, los abogados querellantes que representan a parte de los denunciantes —entre ellos Mario Padilla, Juan Sait, Fabiana Salinas, Filomena Noriega y Ester Iragorre— respaldaron el pedido de la Fiscalía y acompañaron el planteo de mantener a los imputados detenidos.

Por su parte, el defensor José Tejada pidió que el plazo de investigación se reduzca a ocho meses al considerar que la mayor parte de la prueba ya fue recolectada y que solo restan informes y testimonios puntuales. Además, solicitó la excarcelación de los tres acusados al sostener que no existe peligro de fuga, dado que tienen arraigo en la provincia y vínculos familiares en San Juan.

Tras casi tres horas de audiencia en Tribunales, la magistrada optó por no resolver en el momento y fijó la nueva audiencia para este miércoles, cuando definirá si los imputados continúan privados de la libertad, si acceden a una prisión domiciliaria o si atraviesan el proceso en libertad. En caso de mantenerse la preventiva, podrían ser trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas.

La magnitud del expediente es uno de los ejes centrales del proceso judicial. Según detalló la Fiscalía, se investigan 348 hechos de presunta estafa que habrían generado un daño patrimonial que supera los $510.000.000, una cifra que da cuenta de la dimensión del caso.

En cuanto a posibles salidas alternativas, Heredia confirmó que los imputados presentaron propuestas de reparación integral para resarcir a las presuntas víctimas, pero fueron rechazadas por no cumplir con las condiciones necesarias. “No eran suficientes”, señaló el fiscal.

Mientras tanto, parte de los denunciantes aguardó en la puerta de Tribunales una definición que finalmente se postergó. La decisión de la jueza Parra marcará el rumbo inmediato de una causa que ya es considerada una de las mayores investigaciones por estafa en la provincia.