La UIA cruzó a Milei: “Sin industria no hay Nación”

La Unión Industrial Argentina (UIA) respondió con dureza al presidente Javier Milei luego de que el mandatario calificara a empresarios del sector como “ladrones” en el marco de sus críticas al esquema económico previo. Bajo el histórico lema “Sin industria no hay Nación”, la entidad fabril reclamó respeto hacia quienes producen e invierten en el país y rechazó que los industriales sean responsables de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas.

Fuerte pronunciamiento industrial

El documento fue difundido tras una reunión del Comité Ejecutivo de la UIA, encabezado por su presidente, Martín Rappallini, junto a representantes de uniones industriales del norte argentino. Allí manifestaron su preocupación por la situación de diversos sectores productivos ante un contexto que calificaron como “altamente desfavorable”.

Las declaraciones presidenciales se produjeron luego del conflicto por el cierre de una planta de FATE, cuyo titular es Javier Madanes Quintanilla. En ese marco, Milei también lanzó críticas contra el titular del grupo Techint, Paolo Rocca.

En su comunicado, la central fabril sostuvo que “el respeto es condición básica del desarrollo” y subrayó que muchas empresas —en especial pymes— atraviesan una situación crítica, caracterizada por bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades de financiamiento y caída del empleo.

“El empresario no diseñó el marco económico”

“La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, advirtió la entidad. Además, rechazó la idea de que los empresarios “cazan en el zoológico” gracias a medidas proteccionistas y afirmó que “el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas”.

La UIA destacó el peso estructural del sector industrial en la economía: representa el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional.

El peso de la industria en la economía

Según detalló la entidad, la industria genera de manera directa el 19% del empleo formal —unos 1.200.000 puestos— y moviliza alrededor de 2.400.000 empleos indirectos en la cadena productiva, lo que totaliza más de 3.600.000 trabajadores vinculados a la actividad.

“Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, afirmó el documento, que remarcó el rol estratégico del sector en la generación de valor agregado, exportaciones y divisas.

La postura de la AEA

Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) difundió un comunicado con un tono más moderado. La entidad pidió consolidar la estabilidad macroeconómica, profundizar la reducción del gasto público y continuar bajando la presión tributaria para impulsar inversiones productivas.

Desde la AEA señalaron que el sector privado es el principal generador de bienes, servicios y empleo, y consideraron clave fortalecer un diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y las empresas para consolidar un sendero de crecimiento sostenido.

La respuesta de la UIA constituye hasta ahora la reacción institucional más firme del sector industrial desde la llegada de Milei al poder y marca un punto de tensión en la relación entre la Casa Rosada y parte del empresariado manufacturero.