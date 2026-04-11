Este sábado 11 de abril se presenta con condiciones inestables en la provincia de San Juan, según el pronóstico del tiempo, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima prevista de 23°C. La jornada comenzó con chaparrones durante la madrugada y una mañana parcialmente nublada, con registros cercanos a los 18°C.

Con el correr de las horas, se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas. El cielo irá despejándose gradualmente, aunque se mantendrá algo nublado en distintos momentos del día. Esta situación permitirá que la temperatura ascienda hasta alcanzar e incluso superar levemente la máxima prevista durante la tarde.

El ambiente se mantendrá calmo, con vientos muy leves o prácticamente imperceptibles, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante gran parte de la jornada.

Sin embargo, hacia la noche se prevé un nuevo cambio en las condiciones, con descenso de la temperatura y probabilidad de chaparrones estimada en un 40%, lo que podría generar un cierre de jornada nuevamente inestable.

Para el domingo, en tanto, se anticipa una mejora en el tiempo, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 25°C. Además, se prevé la presencia de vientos predominantes del sector norte hasta el mediodía, rotando hacia el este durante la tarde y la noche.