Dos personas fueron detenidas en el predio del Velódromo Vicente Chancay, en San Juan, acusadas de intentar sustraer cables de una instalación eléctrica. El hecho fue caratulado como robo agravado por la participación de un menor de edad en grado de tentativa, bajo intervención de la UFI Flagrancia.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 36ª que cumplía servicio adicional en el lugar. Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a los sospechosos mientras intentaban retirar cables vinculados a una caja trifásica, ubicada sobre una pilastra dentro del establecimiento.

La aprehensión se concretó en el mismo sitio, evitando que los individuos concretaran el ilícito. Tras la intervención, se constató que uno de los implicados tiene 20 años, mientras que el segundo es un menor de 16 años.

Por disposición del Juzgado de Menores en turno, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el mayor de edad permanece vinculado a la causa que investiga la UFI Flagrancia.