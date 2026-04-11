En medio del debate político por los sistemas de selección de candidatos, el diputado provincial y referente del Frente Renovador, Franco Aranda, dejó una definición contundente: el “dedo” en la política es inevitable, más allá del mecanismo electoral que se adopte.

El diputado sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, que no existe un esquema que logre eliminar completamente la influencia de las conducciones partidarias al momento de definir quiénes compiten en una elección. “El dedo para elegir a candidatos no lo vas a evitar nunca porque no existe ningún método de interna que lo evite. Los candidatos que vayan a internas abiertas, alguien los pone”, afirmó.

En ese sentido, Aranda planteó que el problema no radica en la existencia de esa herramienta, sino en su alcance. “Lo que podemos hacer es tratar de que ese dedo no tenga una decisión absoluta en estos temas. Pero es bastante complejo”, reconoció, marcando los límites de cualquier reforma electoral que apunte a transparentar los procesos internos.

El dirigente massista también hizo un repaso sobre la evolución de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un sistema que en su momento defendió y del que fue protagonista. “Las PASO nacieron muy bien, permitiendo mayor participación y frenando el peso de las estructuras. Yo fui producto de las PASO, tanto en mi victoria como en mi derrota”, recordó.

Sin embargo, consideró que con el tiempo ese mecanismo perdió su sentido original. “Se desvirtuaron porque los partidos dejaron de usarlas como tal y se convirtieron en grandes encuestas, encuestas caras, porque las internas ya estaban armadas”, cuestionó.

A partir de ese diagnóstico, Aranda puso en duda la conveniencia de sostener un sistema que implica un alto costo económico y logístico. “Someter a la ciudadanía a una doble elección, donde ya sabés lo que va a pasar, es caro para todos. Hay que buscar otro esquema”, planteó.

En esa línea, el legislador se mostró a favor de avanzar hacia la implementación de la boleta única de papel, una propuesta que impulsa el oficialismo provincial. “Me parece un mecanismo transparente, que cuida el voto, reduce la impresión y es más amigable con el medio ambiente”, explicó.

Al mismo tiempo, volvió a cuestionar el sistema electoral vigente en San Juan y pidió eliminar el SIPAD de cara a los próximos comicios. “Claramente debemos eliminarlo porque es anacrónico y permitió el voto indirecto en algunos casos”, señaló.

Las declaraciones de Aranda se dan en un contexto de discusión abierta sobre las reglas de juego electoral a nivel provincial con el objetivo en las elecciones 2027.

Textuales

Franco Aranda / Diputado del Frente Renovador