Un vendedor de semitas de 34 años fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba tras ser acusado de difundir imágenes íntimas de su expareja sin consentimiento, en un caso encuadrado como “pornovenganza”. La resolución judicial establece que deberá realizar tareas comunitarias y pagar un resarcimiento económico de 50 mil pesos a la víctima.

La medida fue homologada por el juez de garantías Sergio López Marti, luego de un acuerdo entre la defensa y la fiscalía de la UFI CAVIG, representada por la fiscal Adriana Ginestar y la ayudante fiscal Gema Luján. El proceso penal quedó suspendido por el plazo de un año.

Como parte de las condiciones, el imputado deberá cumplir 20 horas de trabajos comunitarios distribuidas en tres meses, abonar la suma fijada en dos cuotas y respetar estrictas reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con la denunciante.

El caso se originó en octubre de 2025, cuando la mujer denunció que personas de su entorno comenzaron a recibir, a través de redes sociales, capturas de videos íntimos en los que aparecía junto a su entonces pareja. La víctima había sido previamente amenazada por el acusado, quien le advirtió que difundiría ese material tras enterarse de que ella había iniciado una nueva relación.

Según consta en la investigación, el hostigamiento incluyó mensajes intimidatorios como “voy a subir un video tuyo y voy a etiquetar a toda tu familia” y “sacá la denuncia o se pudre todo”, lo que derivó en la intervención de la Justicia y la implementación de medidas de protección.

La detención del acusado se concretó el miércoles 8 de abril por la noche en inmediaciones de su domicilio en Concepción. Posteriormente fue trasladado a Tribunales, donde se formalizó el acuerdo de probation.

Tras la audiencia, el hombre recuperó la libertad, aunque continuará bajo supervisión judicial durante el período establecido, en el que deberá cumplir con todas las condiciones impuestas para evitar la reactivación de la causa por los delitos de amenazas y revelación de secretos.