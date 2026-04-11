Un hombre fue aprehendido en la mañana de este 10 de abril tras haber intentado sustraer mercadería en una estación de servicio ubicada en Capital, en la provincia de San Juan, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:55 horas, cuando efectivos policiales fueron comisionados por el operador del Cisem hacia la estación de servicio ACA, situada en la intersección de calle 9 de Julio y avenida Rawson, donde se había reportado un presunto hecho delictivo.

Al llegar al lugar, el personal actuante observó que empleados del comercio tenían retenido a un sujeto, quien habría sido sorprendido momentos antes intentando llevarse productos sin abonarlos. El individuo fue identificado como Eduardo David Delgado, de 55 años de edad, con domicilio en Capital.

Según indicaron fuentes del caso, los uniformados realizaron un palpado de urgencia sobre el sospechoso. Como resultado del procedimiento, secuestraron entre sus prendas dos paquetes de galletas de 108 gramos y una lata de bebida energizante de 473 mililitros, sabor mango, elementos que habrían sido sustraídos del local.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión formal del sujeto en el lugar, en el marco de una causa caratulada como hurto en grado de tentativa. El procedimiento fue llevado adelante por personal policial que intervino tras el aviso al sistema de emergencias.

Posteriormente, se dio intervención al sistema acusatorio, haciéndose presente en el lugar el ayudante fiscal de turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes bajo el fuero especial de flagrancia.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría 5°, donde se recepcionaron las actuaciones a cargo de la oficial subinspectora interviniente. Allí quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaron las diligencias procesales de rigor en torno al hecho.